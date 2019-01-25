Проект реконструкции главного корпуса алтайского онкодиспансера «подешевел» вдвое

Новости 24.12.2018 22:30 59

На днях стал известен победитель конкурса на разработку проекта реконструкции главного корпуса Алтайского краевого онкологического диспансера. Барнаульское ООО СПК скинуло первоначальную цену в два раза, сообщается на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 29,2 млн рублей. Компания «СПК» сбросила ценник до 14,9 млн рублей, другой претендент - "КрасноярскГражданПроект" предложил 23,6 млн рублей. Всего на лот претендовало 6 компаний. В обязанности подрядчика входит разработка проектной и рабочей документации по реконструкции здания главного корпуса краевого онкологического диспансера 1970-х годов постройки и строительства операционного блока.

В документах сказано, что в пристройке должно быть шесть этажей. Там разместятся: приемное отделение, отделение реанимации, интенсивной терапии, лаборатория срочных клинических исследований и так далее. В новом здании будет два оперблока по четыре операционных в каждом.

Финансируется проект из краевого бюджета.

Интересно, что «СПК» зарегистрирована совсем недавно – в феврале 2018 года, но уже заявлялась на социально важные контракты, такие как капремонт ДК в Родинском районе, реконструкция пищеблока детского лагеря «Дружных» и строительство лечебно-оздоровительного корпуса Колыванской ЦРБ в Новосибирской области. Впрочем, ни один из лотов компании забрать не удалось.