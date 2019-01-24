Синоптики: текущая неделя в Алтайском крае будет аномально морозной

Новости 24.12.2018 22:48 41

Алтайские синоптики предупреждают о том, что в крае в период с 25 по 28 декабря установятся сильные морозы. Среднесуточная температура воздуха будет на 8-20 градусов ниже климатической нормы, сообщили в администрации Барнаула.

Минимальная температура воздуха на текущей неделе составит от -30 до -35°С, местами – температура опустится до -40°С. Норма для этого периода составляет минус 12-15°С.

В Барнауле в эти дни дневная температура воздуха составит от -23 до -27°С, по ночам от – 30 до -35°С.

ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, что все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев.

Кроме того, в холода осложняется обстановка на дорогах. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Жителям края стоит одеваться соответственно времени года и погодным условиям.

Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже -20°С детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.