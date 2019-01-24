Депутат на Алтае устроил дебош в кафе после новогоднего застолья

Новости 24.12.2018 23:06 66

В Чемальском районе Республики Алтай полиция проводит проверку по факту противоправного поведения депутата районного совета. По версии правоохранителей, мужчина избил двух женщин и несовершеннолетнего подростка, сообщают «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел вечером 22 декабря. Депутаты распивали в местном кафе алкоголь. После завершения праздника один из народных избранников вернулся в заведение для дальнейшего употребления спиртного. Спустя некоторое время ему принесли счет, но платить он отказался.

По словам потерпевших, официант пригласила управляющую, которая предприняла попытку решить ситуацию с нетрезвым мужчиной. В ответ он начал оскорблять присутствующих и ударил 40-летнюю женщину рукой по голове. Певица, которая выступала в тот вечер в кафе, заступилась за женщину, сделав мужчине замечание. Он попытался ударить её кулаком в лицо, но она успела увернуться, удар пришелся в плечо. Тогда 14-летний родственник одной из потерпевших вступился за женщин, после чего мужчина схватил подростка за одежду и ударил его два раза по лицу. Потерпевшие заперлись от депутата на кухне и сообщили о происшествии в полицию.

Сейчас полиция проводит проверку, потерпевшие направлены на медицинское освидетельствование.

Источник «Новостей Горного Алтая» утверждает, что речь идет о заместителе председателя районного совета депутатов Юрии Корнееве.