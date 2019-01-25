Казенное на грех наводит. Экс-глава сельсовета в Целинном районе присвоил ноутбук

Новости 18.01.2019 22:15 132

Троицкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации одного из сельсоветов Целинного района. Мужчину обвиняют в хищении рабочего ноутбука, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие установило, что в сентябре 2017 года глава администрации сельсовета, уходя на пенсию, издал незаконное распоряжение о снятии с баланса и присвоил рабочий ноутбук.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тыс. рублей.