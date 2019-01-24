«Ростелеком» поздравил алтайских малышей с новогодними праздниками

Новости 25.12.2018 14:45 39

Компания помогла организовать новогодние утренники для самых маленьких, которые прошли 19-21 декабря в барнаульской школе для будущих мам «МамаРядом». Подарки и сладости от компании получили малыши до девяти месяцев.

Детей и молодых мам у новогодней елки встречала сказочная Снегурочка. Организаторы приготовили для участников развивающие игры, конкурсы с призами, красочную фотозону, сладкий стол с воздушными пирожными и шоколадками «Ростелекома». Три новогодних утренника посетили 36 семей. Компания подарила малышам ползунки, комбинезоны и погремушки, а мамам на память о празднике приготовила фирменные чайные кружки и сувенирных снеговиков.

«Мы дружим с «Ростелекомом» почти два года и благодарны компании за то, что она помогает поднять гостям наших мероприятий настроение, сделать праздники ярким и запоминающимися», – говорит соучредитель школы для будущих мам «МамаРядом» Юлия Жуйкова.

Сотрудничество «Ростелекома» со школой началось в августе 2017 года, когда компания помогла провести День открытых дверей и праздник по случаю открытия организации по новому адресу. Продолжая партнерские отношения, в ноябре 2018 года оператор поддержал серию семинаров для молодых мам «InstaMAM PRO» с участием алтайских психологов и бизнес-тренеров.