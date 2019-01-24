Совпадение? Не думаю: жительница Зудилово дважды выиграла новогодний конкурс от «Мария-Ра»

Новости 25.12.2018 0:25 41

«Мария-Ра» 21 декабря подвела итоги розыгрыша акции от «Киндер», где 30 победителей получили билеты для двоих на Кремлёвскую елку (пройдет 5 января 2019 года), а еще 30 - экшн-камеры GoPro Hero 7. Все бы ничего, если бы не получилось, что один и тот же человек был указан в списке победителей дважды.

Так, среди 30 счастливых обладателей билетов два раза встречается имя некой Алины Даниловой из села Зудилово. Дважды она указана среди победителей розыгрыша билетов на главную елку в Москве. Получается, что всего ей досталось четыре билета.

Это при том, что в акции было зарегистрировано 117 063 чека, что уже свидетельствует о необычайном везении конкурсантки из Зудилово. В правилах указано, что в целях исключения злоупотреблений один участник не мог зарегистрировать более 10 чеков в течение каждых календарных суток периода регистрации. При этом поясняется, что по чеку, признанному выигрышным, участник может получить не более одного подарка за весь срок акции. Т.е. чек, который уже признан выигрышным не будет участвовать в следующих розыгрышах. Если человек регистрировал и другие чеки, то они участвовали в следующих розыгрышах, в том числе в розыгрыше главных призов.

На регистрацию чеков давался месяц. По логике организаторов, каждый участник мог зарегистрировать за весь период конкурса максимум 300 разных чеков.

Корреспондент «Политсибру» в группе «Марии-Ра» в «ВКонтакте» утром 24 декабря поинтересовался, как было возможно, чтобы один и тот же человек дважды стал победителем розыгрыша билетов. К сожалению, данный вопрос до сих пор остался без ответа.

Кстати, победителям акции будет оплачен проезд от места проживания до аэропорта и обратно, авиабилеты в две стороны на взрослого и ребенка, проезд по Москве, проживание и питание в 4-звездочном отеле в Москва-Сити, и 2 входных билета в Государственный кремлевский дворец на новогоднее представление «Тайна планеты Земля» на новогодних каникулах.