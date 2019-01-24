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Россельхозбанк  направил 3,8 млрд рублей на развитие свинокомплекса  в СФО

Новости
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АО «Россельхозбанк» открыл две кредитные линии на общую сумму 3,8 млрд рублей крупнейшему производителю свинины в Новосибирской области.

При кредитной поддержке банка начато строительство третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское» в Колыванском районе Новосибирской области и дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса в с. Криводановка. В настоящее время на реализацию проекта банк уже направил около 170 млн рублей.

Расширение действующего свинокомплекса позволит к 4 кварталу 2021 года увеличить его проектную мощность почти в 1,5 раза, что положительно скажется на росте производства и ассортименте готовой продукции.

Инвестпроект реализуется Россельхозбанком в рамках программы государственной поддержки предприятий АПК, которая предполагает краткосрочное и инвестиционное кредитование по ставке не более 5% годовых.

Автор: Анна Перевощикова

#россельхозбанк