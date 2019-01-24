Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

Новости 25.12.2018 2:50 44

На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Три сотрудника удостоились почетных грамот Управления по промышленности и энергетике, еще семь – почетных грамот и благодарностей администрации города и Заринского городского собрания депутатов. 38 энергетиков получили почетные грамоты и благодарственные письма Алтай-Кокса.

Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.