Барнаульцы просят прокуратуру разобраться с нерадивой УК

Новости 25.12.2018 0:50 55

Жители Барнаула, чьи дома обслуживает управляющая компания «ДЕЗ-2», массово негодуют. Они подозревают, что УК хочет переложить свои долги на их плечи. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения ЛДПР. 25 декабря жириновцы планируют выйти на пикет.

Дело в том, пояснили в партии, что в октябре жильцы дома по адресу ул. Островского, 4 обнаружили в квитанциях перерасчет за холодную воду и водоотведение за 2011-2012 год. Между тем, с 2008 года в квартирах стояли индивидуальные счетчики, а в 2012 года установили общедомовые.

Барнаульцы рассказывают, что до 3 марта 2013 года в их доме работала «Мария-Ра», а сейчас там находится пивной магазин. Их расход воды также добавляется в квитанции горожан, считают жильцы.

«А в это время пенсионеры не могут оформить субсидии, потому что управляющая компания им не выдает справки об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги», - передает слова жильцов пресс-служба партии.

Жители также отметили, что срок действия договора управления домом истек в 2016 году, а название компании и ее руководитель с тех пор несколько раз менялись. Получается, что юридически правоотношения собственников квартир с «ДЕЗ-2» ничем не регулируются.

«ЛДПР предполагает, что действия управляющей компании по внесению долгов незаконны. Они нарушают Постановление Правительства РФ № 307 “О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам”. В любом случае, срок давности по долгам уже вышел», - прокомментировал депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин и по всем обращениям сделал запросы в прокуратуру и Государственную инспекцию Алтайского края.

Как сообщила организатор пикета, и. о. координатора Ленинского районного отделения ЛДПР Елизавета Тюпенкова, акция пройдет под лозунгами: «Хватит драть с народа последние гроши!», «Коммунальщик, ты за совесть заплатил?», «ЛДПР требует прокурорской проверки «ДЕЗ-2»!», «Запишите на свой счет этот ваш перерасчет!», «У народа отбирают – в Таиланде отдыхают!», «Хватит обманывать жильцов! Мы платим честно!», «Куда утекают наши денежки?», «С такой УК не нужно и врага!».

Пикет пройдет 25 декабря по адресу г. Барнаул, ул. А. Петрова, 197. Начало в 12. 00