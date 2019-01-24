Державшийся 38 лет юниорский рекорд побила бегунья из Алтайского края

Новости 25.12.2018 2:20 40

Полина Миллер на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «XLII Мемориал Георгия, Владимира и Вадима Булатовых» в Омске побила юниорский рекорд России. Он держался почти 38 лет, сообщает «Алтайский спорт».

Спортсменка пробежала 300 метров за 37,91 секунды, превысив на 0,03 секунды высшее достижение России среди юниоров до 20 лет. Прежний рекорд принадлежал Наталье Бочиной (37,94). Он был установлен в 1981 году.

«Честно говоря, мы с тренером ожидали лучшего времени, но сезон только начался, еще наверстаем», - приводит слова спортсменки пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Всего в этих принимали участие более 200 спортсменов, среди которых были именитые атлеты.