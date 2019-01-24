Резиденты заходят в новоалтайскую ТОСЭР с 3D-принтером и жмыхом

Новости 25.12.2018 1:45 85

Компании «АлтайПродукт» и «ЗМ Инжиниринг» станут новыми резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоалтайске. Об этом сказано на сайте правительства региона.

Общий объем привлеченных внебюджетных инвестиций в проекты превысит 150 млн рублей. На новых производствах в моногороде Новоалтайске в 2019 - 2021 годах трудоустроят не менее 90 человек. Так, «АлтайПродукт» намерен организовать производство полнорационных кормовых добавок для животноводства и птицеводства на основе соевого жмыха и гороха. Проект планируют реализовать в три этапа. На первом этапе в 2019 году максимальная загрузка предприятия составит 1,5 тысячи тонн в месяц. Выход на проектную мощность (45 тысяч тонн в год) состоится в 2025 году. Предприятие намерено сотрудничать с алтайскими производителями оборудования - компаниями «АгроПромРесурс» и «СиСорт».

«ЗМ Инжиниринг» создаст на территории Новоалтайска производство 3D-принтеров, а также технологического оборудования, штампов и комплектующих для специальной техники. В рамках проекта инвестор приобретет необходимое для производства высокоточное оборудование. В планах у компании - применительно к проектированию и производству внедрить систему менеджмента качества, соответствующую стандарту автомобильной промышленности IATF 16949, что позволит выступать поставщиком продукции для российских и зарубежных автопроизводителей.

Заявка региона на включение компаний «АлтайПродукт» и «ЗМ Инжиниринг» в федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в соответствии с действующим законодательством направлена на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ.

Напомним, в моногородах Заринске и Новоалтайске в марте 2018 года созданы территории опережающего социально-экономического развития, которые предусматривают существенные преференции для инвесторов: льготная ставка налога на прибыль (5% в течение пяти лет с момента получения первой прибыли), освобождение от уплаты налога на имущество организаций и налога на землю на пять лет, пониженные до 7,6% тарифы страховых взносов.