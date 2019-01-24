Китайские мастера кунг-фу оценили потенциал алтайских коллег

24 декабря в Барнауле прошел международный турнир по кунг-фу «Путь дракона», посвящённый 78-летию со дня рождения мастера боевых искусств Брюса Ли. Более 380 спортсменов приняли в нем участие. Почетные гости из Китая, легендарные мастера кунг-фу, оценили уровень подготовки своих алтайских коллег.
Первый вице-президент Федерации кунг-фу России, председатель Федерации кунг-фу Алтайского края, трехкратный чемпион мира по кунг-фу Владимир Сурков рассказал, что прошедший турнир проводился уже во второй раз.
«Год назад идея его проведения родилась спонтанно. Причем в 2018 году турнир прошел в два раза масштабнее, приехало намного больше детей, команд-участников. В частности, из одной только России собрались представители 12 городов. В этом году мы пригласили целую делегацию китайских мастеров, которые не только стали нашими почётными гостями, но и перед соревнованиями провели мастер-классы по своим направлениям», - рассказал Сурков.
Директор спортивного общества «Чюнинь ушу» («Герои боевых искусств») Тян Сюэфэн заметил, что кунг-фу в Алтайском крае быстро развивается, причем в короткие сроки удалось достичь высоких результатов. Он заметил, что жители региона – открытые люди, народ смелый и трудолюбивый. Спортсмены с такими качествами, по его мнению, добьются успехов в кунг-фу.
Сурков добавил, что на соревнованиях выступали как спортсмены уровня новичков, так и те, кто уже принимал участие в международных турнирах. Кстати, участников от алтайского края особенно поразило показательное выступление 19-летнего чемпиона Китая по кунг-фу и ушу Ли Сяоян. Сам парень утверждает, что начал заниматься с 10 лет, и никогда не хотел заниматься каким-либо другим видом спорта.
К слову, в Китае существует 129 видов кунг-фу, причем заниматься им могут все: от мала до велика, начиная с возраста четырех лет, а верхний порог не существует. Алтайские спортсмены, которые приезжают в Китай обучаться данному боевому искусству, считаются одними сиз самых способных учеников. Однако конкуренцию им составляют представители из Москвы, Пензы, Кемерова.