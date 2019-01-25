Алтайский край попал в топ-10 регионов по продажам мандаринов

Новости 25.12.2018 17:20 65

Более 4 млрд кассовых чеков проанализировали в компании-операторе фиксальных данных OFD.ru. Исследование показало, что Алтайский край вошел в топ-10 регионов России по продажам мандаринов.

Как сообщили в компании, исследовали период с 12 сентября по 18 декабря 2018 года. В Алтайском крае было продано порядка 119 тонн мандаринов, средняя стоимость килограмма составила 79,27 рублей.

Также в топ вошел Красноярский край, Томская область, Москва, Новосибирская область, Пермский край, Кемеровская область, Башкортостан, Удмуртия и Московская область.

Кстати, средняя стоимость за килограмм по России составляет 82,23 руб.

Авторы исследования отмечают, что всплеск продаж начался в 20 числах октября, достигнув пика 19-25 ноября. Второй пик продаж пришелся на период с 10 по 16 декабря.

К слову, столица Алтайского края попала и в другой предновогодний рейтинг. В Авито сообщили, что Барнаул стал самым дорогим городом для покупки костюма Деда Мороза.

Позвать Дедушку на праздник обойдется в среднем в 1 284 рубля. В то же время самостоятельно нарядиться в Деда Мороза в среднем стоит 7 004 рубля.

«Пригласить Деда Мороза на новогодние праздники в Барнауле стоит в среднем 1 284 рубля (+22% за год)», - говорят в компании.