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Рубцовской станции скорой помощи не хватает 32% медиков

Новости
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На станции скорой помощи в Рубцовске не хватает 32% врачей. Об этом упомянул главврач учреждения Владимир Ремель, комментируя открытие единой диспетчерской службы на базе станции.

Как пишет газета «Местное время», в 2019 году в рамках программы «Открытая скорая медицинская помощь» на Рубцовской станции скорой помощи планируют создать единую диспетчерскую службу, куда будут поступать все вызовы из города и обслуживаемых районов.

В настоящее время станция обслуживает 192 тысячи 637 человек, на ней работает 21 бригада. Посты созданы в селах Новоегорьевское, Угловское и Веселоярск. Между тем в учреждении наблюдаются кадровые проблемы.

Владимир Ремель рассказал, что на сегодня недокомплект составляет порядка 32% от общей численности работников.

«Парадокс, но, несмотря на наличие в городе Рубцовского медицинского колледжа, который ежегодно выпускает около 40 фельдшеров, нам требуются специалисты именно этой профессии. В текущем году мы ожидаем, что на работу к нам придут 15 фельдшеров, с которыми уже имеется договоренность», - сказал главврач.

Кроме того, в АГМУ проходят подготовку семь врачей скорой медицинской помощи и Владимир Ремель надеется, что они придут в коллектив и вольются в работу. 

Автор: Рита Перегудова

Фото: Татьяна Кокотовская

#рубцовск #здравоохранение