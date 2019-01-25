Федеральный эксперт назвала странной историю с тарифами на ЖКУ в алтайском селе

Новости 25.12.2018 15:50 58

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева ответила на вопросы в ходе «горячей линии» в «Российской газете». С просьбой разъяснить правомерность действия коммунальщиков обратилась жительница Малинового озера Михайловского района Алтайского края.

Женщина рассказала, что в районе услугу по теплоснабжению оказывают два вновь созданных муниципальных унитарных предприятия, потому как предыдущие обанкротились.

«В декабре подняли плату за отопление с 2004 рублей до 2831 и 3087 рублей. Насколько они имеют право поднимать платеж?», - задала вопрос местная жительница.

Светлана Разворотнева ответила, что помимо тех повышений платежа, которые устанавливает правительство РФ и которые устанавливаются на региональном уровне, орган местного самоуправления может утвердить дополнительную надбавку к тарифу.

«Хотя это, конечно, странная история. Обычно такие решения принимаются, когда повышают тарифы на другие ресурсы. В этом году это было в июле. Но есть экономическая правда жизни. Когда предприятие работает, к примеру, на угле, это действительно очень дорого. И здесь вроде бы все по закону сделано. Тарифы защищены на уровне регионального регулятора», - объяснила Разворотнева.

Она также добавила, что существует жилищная субсидия, которая предполагает, что больше 22% от совокупного дохода семьи за коммуналку платить не обязаны.

Отметим, что также Светлана Разворотнева рассказала, что в 2019 году тариф за ЖКУ будет повышен два раза. Первое повышение - с 1 января на 1,7% в среднем по стране. Следующее повышение - в июле - на 2,4% в среднем.