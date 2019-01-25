Власти Барнаула за 6 млн рублей намерены решить проблему грунтовых вод

Новости 25.12.2018 15:13 58

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула озадачился проблемой подтоплений и планирует заключить контракт с Алтайским заводом агрегатов на работы по понижению уровня грунтовых вод. На это из бюджета города готовы направить чуть более 6 млн рублей, свидетельствуют данные на сайте Госзакупок.

Заявку на участие в аукционе подало АО «АЗА». Подрядчик обязан выполнять работы по понижению уровня грунтовых вод (включают в себя перекачку и отведение воды) в Барнауле в постоянном, круглосуточном режиме с 1 января 2019 года до 20 декабря 2019 года включительно.

«Работы считаются выполненными качественно в случае отсутствия подтопления подземными грунтовыми водами зданий, сооружений, подвальных помещений территории, ограниченной ул.Ипподромной, пер.Крайним пер.Крайним, ул.Чернышевского, пер.М.Прудским, ул.Партизанской, пер.Революционным, ул.Анатолия, ул.Ядринцева, ул.Левобережной, ул.Загородной, ул.Гоголя», - сказано в требованиях к выполнению работ.

Откачиваемую воду будут перебрасывать в закрытую сеть ливневой канализации и далее в Барнаулку в районе ул.Загородной.

В документах также говорится, что суммарный объем перекаченной подземной грунтовой воды с площади территории водосбора 46801 кв.м. должен составлять не менее 4 777 764,09 м3.

Ранее «Политсибру» писал, что остро стоит проблема подтоплений грунтовыми водами в Бийске, Поспелихе, многих других районах, а также периодически топит ленточные боры.