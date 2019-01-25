Уголовные дела Алексея Белобородова и его пособника передали в суд

Новости 25.12.2018 14:24 53

Уголовные дела в отношении бывшего управляющего делами администрации Алтайского края Алексея Белобородова и директора ООО СК «РемСтрой» Евгения Фоканова переданы в суд. Белобородова обвиняют в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи установили, что в 2013 году Алексей Белобородов обратился к своему знакомому Евгению Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных управлению делами администрации Алтайского края. Таким образом, с компанией были заключены госконтракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За это с 2013 по 2016 год Белобородов получал от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей.

Также в 2013 и 2015 годах экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил средства на общую сумму более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению, которые либо не проводились вообще, либо производились по завышенной стоимости.

Алексей Белобородов своей вины не признал, Евгений Фоканов оказывал содействие следствию. На имущество обвиняемых на общую сумму более 70 млн рублей наложен арест.

Напомним, Белобородов был назначен управляющим делами администрации Алтайского края 18 февраля 2013 года. С 1 января 2017 года являлся управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края. Судя по офсайту региона, структура под управлением Белобородова находилась в подчинении у на тот момент "политического" вице-губернатора Виталия Снесаря. Одновременно последний руководил администрацией губернатора и правительства Алтайского края.