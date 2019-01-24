Главный алтайский нарколог о том, как «не закончить новогоднее празднество лицом в салате»

Новости 25.12.2018 16:20 37

Главный алтайский нарколог Андрей Иванов рассказал о том, как употреблять алкоголь без ущерба для здоровья. По его словам, главные правила «питьевой культуры» заключаются в употреблении одного напитка и правильной дозировке.

«Во время новогодних праздников на 30% повышается обращаемость в наркологические учреждения и на 30% увеличивается количество вызовов скорой помощи. Потому очень важно знать культуру употребления алкоголя. Безопасная доза в сутки - 150 мл крепких напитков, до 250 мл сухого вина и от 0,5 до одного литра пива. Если человек выпил на 50% больше суточной дозы, то организм еще справляется, но если на 100-200%, то это ведет к похмелью», - сказал Иванов.

По мнению нарколога, необходимо выбрать один напиток, «не мешать водку с пивом» или алкоголь со сладкими газированными напитками. Во время застолья нужно больше закусывать и пить воду.

«Те традиционные принципы, которые показаны на телеэкранах, вроде «Между первой и второй промежуток небольшой», «После первой не закусывают» и т. д. ведут к похмельным состояниям. Новогоднее празднество может закончиться лицом в салате и серьезным нарушением координации движений. За 3-4 часа до застолья нужно перекусить, не гнать, не торопиться, употреблять мелкими рюмками, хорошо закусывать. Также нужно чаще проветривать комнату, гулять на улице», - отметил главный алтайский нарколог.

Если всё же избежать похмельного состояния не удалось, то не нужно «лечить подобное подобным».