Главный алтайский нарколог Андрей Иванов рассказал о том, как употреблять алкоголь без ущерба для здоровья. По его словам, главные правила «питьевой культуры» заключаются в употреблении одного напитка и правильной дозировке.
«Во время новогодних праздников на 30% повышается обращаемость в наркологические учреждения и на 30% увеличивается количество вызовов скорой помощи. Потому очень важно знать культуру употребления алкоголя. Безопасная доза в сутки - 150 мл крепких напитков, до 250 мл сухого вина и от 0,5 до одного литра пива. Если человек выпил на 50% больше суточной дозы, то организм еще справляется, но если на 100-200%, то это ведет к похмелью», - сказал Иванов.
По мнению нарколога, необходимо выбрать один напиток, «не мешать водку с пивом» или алкоголь со сладкими газированными напитками. Во время застолья нужно больше закусывать и пить воду.
«Те традиционные принципы, которые показаны на телеэкранах, вроде «Между первой и второй промежуток небольшой», «После первой не закусывают» и т. д. ведут к похмельным состояниям. Новогоднее празднество может закончиться лицом в салате и серьезным нарушением координации движений. За 3-4 часа до застолья нужно перекусить, не гнать, не торопиться, употреблять мелкими рюмками, хорошо закусывать. Также нужно чаще проветривать комнату, гулять на улице», - отметил главный алтайский нарколог.
Если всё же избежать похмельного состояния не удалось, то не нужно «лечить подобное подобным».
«Необходимо отлежаться, отоспаться, не перегружать организм физическими нагрузками, рекомендуется прогулка от 30 до 40 минут, контрастный душ, нормальное питание, пить больше жидкости. Хорошо помогают кислые напитки: гранатовый, яблочные соки, морсы», - рассказал он.