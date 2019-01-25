Аэробисты из ЗАТО Сибирский завоевали серебро на всероссийских соревнованиях

Новости 25.12.2018 17:48 51

В спортивном комплексе НГТУ Новосибирска прошли Всероссийские соревнования «Аэробика Сибири», куда приехали спортсмены от Читы до Санкт-Петербурга. Открывали соревнования дети 6-8 и 9-11 лет. На улице были сибирские морозы, а в спортзале – настоящая жара в борьбе за выход в финальную восьмерку.

Во всех номинациях количество участников зашкаливало. И их разделили на 2 лиги: Сибирскую (с более сложными элементами) и Международную (по традиционным правилам ФНЖ), а также по годам рождения у солисток-девочек. Команду городского округа ЗАТО Сибирский в составе Алтайского края представляли: Василиса Куликова, Настя Феоктистова, Артем Погорелов, Женя Шатц, Настя Ганина и Альбина Афонина. В возрастной категории 9-11 лет за Сибирскую лигу выступала Альбина Афонина и в финал попала с III-м местом. Женя Шатц и Настя Ганина тоже попали в финал, что очень почетно. Чуть позже Альбина, Женя и Настя в номинации «Трио, 9-11 лет» из 30-ти составов пробились в финал. Но в решающий день по жеребьевке открывали программу соревнований троек, что не оставило шанса попасть на пьедестал. И 0,15 балла отделило их от бронзы.

Тяжелее пришлось малышам 6-8 лет. В спортзал они попали в 9 утра, а выступать начали после 18-00. А Василиса Куликова и Артем Погорелов завершали соревнования в первый день соревнований 6 декабря после 21-00 часа. Ребята допустили небольшую помарку, что стоило им всего 0,1 балла проиграть третьему месту и остаться на обидном 4-м. Но ребята по-настоящему разозлились и в номинации «Трио, 6-8 лет» 7 декабря вместе с Настей Феоктистовой заняли II место. Это действительно стало большой удачей!

Все участники соревнований получили памятные призы от организаторов соревнований. Также ребята смогли посетить занимательный музей «Галилео», что пригодится в школьной программе по физике и химии. Впереди у юных спортсменов еще один старт в Барнауле на соревнованиях «Зимняя сказка», которые пройдут 26 декабря.