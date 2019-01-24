Жительница Барнаула отсудила у дорожников 47 тыс. рублей за падение на льду

Новости 25.12.2018 18:32 38

В Барнауле женщина подала в суд на МБУ «Автодорстрой». В феврале прошлого года она поскользнулась на не очищенном от наледи тротуаре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Женщина получила травмы в районе одного из домов по улице Шумакова в Барнауле. Центральный районный суд города взыскал с «Автодорстроя» 40 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и материальный ущерб в размере 7 тыс. рублей.

МБУ «Автодорстрой» не согласился с данным решением, отметив, что учреждение очищало тротуар от наледи, работы были выполнены в полном объеме. Однако судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда оставила жалобу ответчика без удовлетворения.