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Жительница Барнаула отсудила у дорожников 47 тыс. рублей за падение на льду

Новости
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В Барнауле женщина подала в суд на МБУ «Автодорстрой». В феврале прошлого года она поскользнулась на не очищенном от наледи тротуаре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Женщина получила травмы в районе одного из домов по улице Шумакова в Барнауле. Центральный районный суд города взыскал с «Автодорстроя» 40 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и материальный ущерб в размере 7 тыс. рублей.

МБУ «Автодорстрой» не согласился с данным решением, отметив, что учреждение очищало тротуар от наледи, работы были выполнены в полном объеме. Однако судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда оставила жалобу ответчика без удовлетворения.

Автор: Анна Перевощикова

#барнаул