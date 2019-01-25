Новосибирские активисты пожаловались губернатору на высокую стоимость презервативов

Новости 25.12.2018 18:47 57

Активисты попросили новосибирского губернатора Андрея Травникова бесплатно раздавать презервативы. По их словам, стоимость упаковки «защиты» составляет 800-900 рублей, купить презервативы по такой цене может не каждый, говорится в обращении, которое подготовила общественная организация содействия социально-экономическому развитию микрорайона Шлюз в Новосибирске.

Молодые люди отметили, что использование презервативов является одним из самых надежных способов защиты от заболеваний, передающимися половым путем».