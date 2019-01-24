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Новосибирские активисты пожаловались губернатору на высокую стоимость презервативов

Новости
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Активисты попросили новосибирского губернатора Андрея Травникова бесплатно раздавать презервативы. По их словам, стоимость упаковки «защиты» составляет 800-900 рублей, купить презервативы по такой цене может не каждый, говорится в обращении, которое подготовила общественная организация содействия социально-экономическому развитию микрорайона Шлюз в Новосибирске.

Молодые люди отметили, что использование презервативов является одним из самых надежных способов защиты от заболеваний, передающимися половым путем».

«Просим Вас рассмотреть возможность создания региональной программы по субсидированию продажи презервативов, а в идеале – бесплатного распространения данного средства для жителей Новосибирской области через поликлиники. По нашему мнению, это поспособствует снижению заболеваемости ВИЧ, что очень важно, поскольку наш регион является одним из лидеров в нашей стране по выявлению ВИЧ-инфицированных, а половой путь заражения является основным»,— пишут активисты.  

Автор: Анна Перевощикова

#новосибирская область