СГК переведет Барнаул на новую модель рынка тепла?

Новости 25.12.2018 19:12 41

СГК рассматривает возможность включения Барнаула в ценовую зону теплоснабжения, как это было сделано с Рубцовском. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

Рубцовск в этом году стал первым городом в России, отнесенным к ценовой зоне теплоснабжения. Как отметил Лузанов, это значит, что стоимость тепловой энергии будет индексироваться только на величину инфляции в течение ближайших десяти лет.

«В настоящее время рассматривается возможность отнесения к ценовой зоне Барнаула: уже рассчитана нагрузка на потребителя при методе «альтернативной котельной», - заявил Лузанов.

Напомним, с 2016 года СГК реализует в Рубцовске инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, экономическая модель которого была рассчитана на основе новой модели рынка тепла еще до его принятия. Суммарный объем вложений составил около 2 млрд рублей.