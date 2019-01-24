Церковь второй раз подряд организует «Трезвую пробежку» для самых стойких барнаульцев

Новости 25.12.2018 19:35 40

1 января в Барнауле пройдет «Трезвая пробежка». Акция пройдет с благословения митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, сказано на сайте местной епархии.

"Трезвая пробежка" пройдет в столице Алтайского края уже во второй раз. Принять участие в ней может любой желающий. Девиз акции «В Новый год – с новыми силами».

Организатором забега выступит замруководителя отдела по делам молодежи и молодежным православным организациям Барнаульской епархии иерей Александр Микушин. Участие в пробежке примет "студенческая и рабочая молодежь и все любители здорового образа жизни". Старт – в 10:00 от собора Александра Невского (улица Антона Петрова, 221). Дистанция – около двух километров. Перед началом – молебен на всякое благое дело, в конце – горячий чай. Во время пробежки будут остановки для разминки.

Напомним, первый раз «Трезвую пробежку» провели в Барнауле 1 января 2018 года. Тогда собралось 19 человек. Они преодолели маршрут от Алтайского государственного технического университета по проспекту Ленина до Нагорного парка.