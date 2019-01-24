«Тепло – в дом, деньги – в кошелек»: «Алтайэнергосбыт» о том, как сэкономить на отоплении

Новости 21.01.2019 9:30 211

Установка отопительного оборудования – важный этап обустройства дома. Если правильно подобрать технику, то независимо от погодных условий в комнатах будет поддерживаться комфортный температурный режим.

Одним из самых востребованных на рынке являются электрокотлы. И это не просто так, ведь они имеют ряд неоспоримых преимуществ.

- Стоимость оборудования. В случае с электрическим котлом, вам понадобится заплатить только за котел, в то время как при использовании жидкотопливного вам понадобится котел, плюс навесная горелка, плюс емкости для хранения жидкого топлива, что в среднем будет стоить в 2,5 раза дороже.

- Пожаробезопасность. Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны. Они не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания, не способны взорваться.

- Удобство монтажа. Для электрического оборудования не требуется ни дымохода, ни вентиляции, что облегчает монтаж.

- Высокий коэффициент полезного действия. Вся затраченная электроэнергия в полной мере трансформируется в тепло.

- Компактность. Электроприборы, особенно навесные, занимают мало места.

- Бесшумны и не требуют особого ухода.

Кстати, для тех, кто заинтересовался приобретением электрокотла, до конца марта текущего года в компании «Алтайэнергосбыт» действует скидка 10% на отопительное оборудование марок «Сангай», «Zota», «Теплотех», а также на комплектующие к ним (байпасы, циркуляционные насосы).

Проконсультировать и помочь с выбором необходимого оборудования, которое подходит именно под ваши условия и будет работать максимально эффективно для вашего помещения, могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Справки по телефонам:

В Алтайском крае: тел. +7 (3852) 560-660

В Республике Алтай: тел. +7 (38822) 20-570