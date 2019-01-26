Сами в шоке! «Мария-Ра» объяснила небывалое везение жительницы Зудилово

Новости 25.12.2018 20:37 55

В алтайской торговой сети «Мария-Ра» прокомментировали итоги новогоднего конкурса, главными призами которого были 30 билетов на Кремлевскую елку с детьми. «Политсибру» накануне обратился к представителям компании с вопросом, как в списке победителей оказался один и тот же человек, учитывая ничтожно малую вероятность такого поворота событий.

Как оказалось, в «Мария-Ра» не меньше журналистов удивились двойному выигрышу жительницы Зудилово. Напомним, что некая Алина Данилова выиграла дважды в розыгрыше билетов на Кремлевскую елку. Получается, что всего ей досталось четыре билета - по два на взрослого и ребенка. Всего в акции было зарегистрировано около 117 000 чеков, выигрышными из них стали 30.

«Действительно, кому-то очень сильно везет, мы сами удивляемся. Но честность и прозрачность механизма розыгрыша гарантируем полностью. Вероятность повышается, при большем количестве чеков», - ответил представитель сети.

Между тем, вероятность невелика, даже если предположить, что Алина Данилова зарегистрировала максимально возможное количество чеков (было разрешено регистрировать по 10 чеков каждые сутки на протяжении месяца) - 300 штук. По несложным подсчетам, вероятность двойного выигрыша составила 0,0001%.

Итоги конкурса подвели в прямом эфире, где обратили внимание на счастливые чеки из Зудилово. «Походу всем селом они рванут в Москву», - сказал ведущий (на 1:04:00), не подозревая, что победитель из села на самом деле один.

Кстати, связаться с победительницей не удалось, человек с таким именем и фамилией из небольшого села в Первомайском районе не зарегистрирован ни в одной популярной соцсети.