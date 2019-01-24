Шубенков, Ляпунов и Миллер: в Алтайском крае назвали лучших спортсменов 2018 года

Новости 25.12.2018 21:15 79

Комиссия регионального управления спорта и молодежной политики подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края». В 2018 году победу в конкурсе одержал заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе Сергей Каменский из Бийска, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Помимо Сергея Каменского в десятку лучших алтайских спортсменов в олимпийских видах спорта вошли:

мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Ирина Андреева;

заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Александр Дьяченко;

мастер спорта по лыжным гонкам Яна Кирпиченко;

мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Ляпунов;

мастер спорта по легкой атлетике Полина Миллер;

мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Виктор Муштаков;

кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Артем Пискун;

заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Сергей Шубенков;

мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе Виталий Щур.

В номинации «Лучшие тренеры» отмечены: тренер высшей квалификационной категории по лыжным гонкам Артемий Гельманов, заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Игорь Каменский, заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Клевцов, заслуженный тренер России по конькобежному спорту Аркадий Конюхов; заслуженный тренер России по плаванию с ПОДА Елена Соколова. Специальные призы получили заслуженный тренер России по легкой атлетике Надежда Клевцова и заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Владимир Кутчер. Лучшим детским тренером признан тренер первой квалификационной категории по боксу Дмитрий Сохарев.

В номинации «Лучшая команда по игровым видам спорта» отметили футбольную команду ампутантов «Динамо-Алтай». Также специальный приз получит студенческая хоккейная команда «Динамо-Алтай».