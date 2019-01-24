Комиссия регионального управления спорта и молодежной политики подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края». В 2018 году победу в конкурсе одержал заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе Сергей Каменский из Бийска, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Помимо Сергея Каменского в десятку лучших алтайских спортсменов в олимпийских видах спорта вошли:
В номинации «Лучшие тренеры» отмечены: тренер высшей квалификационной категории по лыжным гонкам Артемий Гельманов, заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Игорь Каменский, заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Клевцов, заслуженный тренер России по конькобежному спорту Аркадий Конюхов; заслуженный тренер России по плаванию с ПОДА Елена Соколова. Специальные призы получили заслуженный тренер России по легкой атлетике Надежда Клевцова и заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Владимир Кутчер. Лучшим детским тренером признан тренер первой квалификационной категории по боксу Дмитрий Сохарев.
В номинации «Лучшая команда по игровым видам спорта» отметили футбольную команду ампутантов «Динамо-Алтай». Также специальный приз получит студенческая хоккейная команда «Динамо-Алтай».