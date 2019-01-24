Жители Алтайского края перейдут на цифровое телевещание в 2019 году. Что нужно об этом знать?

Новости 25.12.2018 21:54 41

Министерство связи РФ утвердило даты отключения аналогового телевещания. Алтайский край перейдет на цифровое телевидение 3 июня 2019 года. Какие бесплатные каналы будут доступны жителям региона и что нужно знать о переходы на новый формат ТВ? Отвечаем на главные вопросы.

Все ли получат доступ?

Цифровое вещание приходит на смену аналоговому. Согласно принятому Госдумой закону в цифровом формате всем жителям РФ бесплатно доступны двадцать ТВ-каналов, как называемого первого и второго мультиплексов: Первый канал, Россия 1, Матч!, НТВ, 5 канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ; второй мультиплекс: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Как будет происходить переход для телезрителей?

Доступ получат все, но вот способ получения ТВ-сигнала различается в зависимости от территории проживания, а также марки и модели телевизора.

На большей части территории страны построена сеть цифрового эфирного наземного вещания. Все города, в которых проживает больше 50 тыс. жителей, в зону вещания этой сети попадают.

Но если населенный пункт меньше, стоит проверить, не оказался ли он в перечне населенных пунктов вне зоны цифрового эфирного наземного вещания. Этот список опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: https://digital.gov.ru/uploaded/files/np-vne-zonyi-tstv.pdf

Если вашего населенного пункта нет в вышеуказанном списке, и ваш телевизор выпущен в 2010-ых, можно не волноваться и ничего не делать: сеть автоматически переключится с аналогового вещания на цифровое.

Ну и конечно, если вы уже сейчас являетесь пользователем кабельного, спутникового или IPTV, и вы не собираетесь ничего менять — вас отключение аналогового вещания никак не затронет.

А если у меня старый телевизор?

Если телевизор куплен в последние лет 20—25 лет, потребуется купить специальную приставку DVB-T2. Она декодирует сигнал в цифровой формат, и проблема будет решена. Если телевизор старше, то, увы, его придется менять.

Что делать, если ваше место жительства попало в зону, где нет сети цифрового эфирного наземного вещания?

Те, кто окажется вне зоны покрытия сети цифрового эфирного наземного вещания, также смогут бесплатно смотреть двадцать каналов первого и второго мультиплексов, но через сети спутниковых операторов, которые работают в вашем регионе.

Чтобы подключиться к бесплатным мультиплексам, жителю нужно будет самостоятельно купить и установить оборудование для просмотра ТВ у любого оператора спутникового ТВ.

Уже сейчас операторы предлагают клиентам льготные комплекты с двадцатью бесплатными каналами. Полный комплект оборудования обойдется в 4500 рублей. И он уже доступен для подключения. Но только тем, кто реально имеет право на подключение, т.е. проживает вне зоны цифрового эфирного вещания. Именно поэтому при покупке оборудования по льготной потребуется подтверждение регистрации или права собственности именно в зоне, не охваченной ЦТВ.

Будут ли расходы на покупку оборудования у спутниковых операторов компенсированы властями?

Компенсации за покупку оборудования возможны. Но ее формат и размер определяется региональными властями, и по всей видимости компенсация будет предложена только социально незащищенным слоям жителей. Следует иметь в виду, что даже этим людям потратиться все-таки придется: в ряде регионов компенсация только частично покроет расходы на приобретение и установку оборудования. Для получения компенсации необходимо обратиться в местную администрацию или центр госуслуг.

Есть ли альтернативы?

С учетом того, что оборудование для просмотра ТВ абоненту все равно придется покупать, имеет смысл посмотреть не только на бесплатные 20 каналов, а изучить альтернативные предложения на рынке.

И к стандартным бесплатным каналам выбрать интересные дополнительные пакеты у кабельных или спутниковых операторов. Например, в МТС комплект из более чем 200 платных каналов на любой вкус в рамках действующей новогодней акции обойдется почти на 1 тыс. рублей дешевле, чем комплект с 20 каналами для бесплатного доступа.

Когда планируется переход на цифру и отключение аналогового?

3 июня 2019 года в Алтайском крае на аналоговых телеканалах начнут транслировать информационный экран о переходе соответствующего региона на цифровое ТВ. Спустя неделю передатчик отключат.

В любом случае, лучше не откладывать приобретение оборудования для просмотра ТВ в ожидании щедрот от государства в виде субсидий (которые тоже оформляются не единомоментно), а уже сейчас решить проблему, чтобы не дотянуть до момента, когда за спутниковыми тарелками, DVB-T2 приставками и новыми телевизорами устремятся все соседи.