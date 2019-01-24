В Первомайском районе мужчина до смерти избил свою мать

Новости 25.12.2018 22:32 44

Жителя Первомайского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть, а также грабеже в составе группы лиц. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в конце октября текущего года 36-летний мужчина, находясь в доме знакомого, поссорился со своей 55-летней матерью. Сын, который находился в нетрезвом состоянии, ударил женщину по голове и телу 14 раз ногами. Потерпевшая получила серьезную черепно-мозговую травму и через несколько часов скончалась.

Также в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый и двое его знакомых причастны к хищению батареи отопления из подъезда жилого дома. Мужчины представились сотрудниками управляющей компании, оторвали батарею от стены и вынесли. Деньгами от её продажи они распорядились по своему усмотрению.

Обвиняемый признал свою вину. С 14 лет он неоднократно отбывал наказание за совершение преступлений имущественного характера. Кроме того, за три месяца до совершения преступлений мужчина освободился из мест лишения свободы.