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Учреждениям профобразования Алтайского края вручили новые машины

Новости
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Организации профессионального образования Алтайского края получили новые транспортные средства. Церемонию провел министр образования и науки региона Максим Костенко, сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

Восемь ссузов получили микроавтобусы ГАЗ, еще шесть - автобусы ПАЗ. Легковые авто передали в 17 учреждений профессионального образования.

Также министр вручил денежные премии 11 организациям, которые подготовили победителей и призеров Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia - 2018 по всем компетенциям.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #транспорт