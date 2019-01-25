Учреждениям профобразования Алтайского края вручили новые машины

Новости 25.12.2018 22:54 51

Организации профессионального образования Алтайского края получили новые транспортные средства. Церемонию провел министр образования и науки региона Максим Костенко, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Восемь ссузов получили микроавтобусы ГАЗ, еще шесть - автобусы ПАЗ. Легковые авто передали в 17 учреждений профессионального образования.

Также министр вручил денежные премии 11 организациям, которые подготовили победителей и призеров Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia - 2018 по всем компетенциям.