Не виноватые мы. Барнаульские депутаты пояснили ошибки в своих декларациях

Новости 25.12.2018 23:10 76

На днях прокуратура Барнаула обратилась в суд по поводу, как считает ведомство, бездействия городской Думы в отношении депутатов, которые предоставили некорректные сведения в декларациях о доходах. На сайте суда указаны фамилии шести народных избранников. С ними и решил поговорить «Политсибру» о сложившейся ситуации.

Все депутаты считают, что нарушения, которые допущены в декларациях, носят лишь формальный характер и уж точно никакой коррупционной составляющей в этом нет. Один из попавших в «черный список» Алексей Меркулов рассказал, что прокуратура вообще представляет недостоверную информацию.

«Касаемо лично меня, готовится жалоба на прокуратуру и ее работу. Они не провели достаточной проверки и информацию предоставляют недостоверную. Меня «прицепом» туда затащили. Основания есть, но информация до конца не проверена», - поделился Меркулов.

Его коллега Александр Лисицын сказал сразу, что ни в чем не виноват и в том, что «прокуратура законы не читает» тоже.

«Я увеличил уставной капитал предприятия, а это не является моим доходом, что прописано в Налоговом кодексе. Но почему-то прокуратура этого не знает. И еще я забыл указать прицеп, которым не владею уже лет 7. Он стоит тысячу рублей», - говорит Александр Лисицын.

Другой депутат также поделился своими ошибками в декларациях, попросив не упоминать его фамилию.

«Я поменялся машинами с человеком, а он потом перепродал ее почему-то от моего лица. И у него в ГАИ теперь договор на сумму чуть ли не в миллион рублей, а я на самом деле эту машину не продавал за такие деньги. Если будет суд, я готов предоставить все доказательства в подтверждение того, что к этим деньгам отношения не имею», - рассказал депутат.

Руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов, также фигурирующий в списке, признает, что ситуация носит технический характер, но «закон есть закон».

«Да, действительно ситуация формальная, но нужно понимать, что все-таки закон есть закон. Если есть представление прокуратуры, значит, есть замечания. Другой вопрос, насколько они серьезны и насколько это является коррупционной составляющей», - отметил собеседник.

Почему прокуратура подала в суд, чтобы Дума еще раз рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов (в октябре ведомство уже вносило представление в гордуму), народные избранники не знают. Перерядов отметил: по версии прокуратуры, БГД «не достаточно глубоко рассмотрела этот вопрос» и поэтому к нему надо вернуться.

Между тем он уверен, депутатский корпус этого созыва собрался активный и заинтересованный, с которым «приятно работать» и ни о какой коррупции речь не идет.

С другими депутатами «Политсибру» на момент публикации связаться не удалось.

Ранее «Политсибру» сообщал, что в деле замешаны 14 депутатов, которых «поймали» на недостоверных декларациях, хотя на сайте Центрального районного суда Барнаула указаны лишь шесть народных избранников. Это Егор Банщиков, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов, Вячеслав Перерядов и Александр Тайчер. Ближайшее заседание суда по данному вопросу пройдет 10 января.