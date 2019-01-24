Люди дела: в Барнауле наградили лучших энергетиков

Новости 25.12.2018 23:50 45

158 сотрудников предприятий Сибирской генерирующей компании в Барнауле получили заслуженные награды к профессиональному празднику. Лучших энергетиков чествовали 21 декабря на предприятиях и на торжественном мероприятии в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.

Директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов в своем поздравлении подвел итоги уходящего года и особенно отметил достижения компании в регионе. Особенно он отметил Рубцовский проект компании и то, что город стал первым в России, где применили новую модель рынка тепла.

Поздравить людей, от которых зависит тепло и уют в домах тысяч барнаульцев пришли представители правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, администрации Барнаула и Барнаульской городской думы.

Спикер АКЗС Александр Романенко в своем поздравлении отметил, что коллектив компании в Алтайском крае справляется со своей работой и власти региона готовы оказывать энергетикам помощь в дальнейшем развитии.

«Сегодня перед компанией стоит множество задач. Это и увеличение мощности энергообъектов, строительство и реконструкция тепловых сетей, повышение эффективности работы подразделений. Но в 2019 году задач будет еще больше, и к этому надо будет готовиться. Например, будут подготовлены условия для проведения в последующем глобальной модернизации всего теплоэнепргетического комплекса Барнаула», - сказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

Также с праздником энергетиков поздравили председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич и заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Семеро сотрудников компании в Барнауле в этот день получили награды Министерства энергетики РФ. Почетной грамотой Минэнерго РФ награждены Сергей Азаренко - начальник цеха по эксплуатации насосных станций БТСК, Виктор Едрышев - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда БТСК, Вера Мальзам - аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда химического цеха Барнаульской ТЭЦ-3, Егор Моор - мастер по ремонту оборудования турбинного цеха Барнаульской ТЭЦ-2. Благодарность федерального ведомства объявлена Николаю Белкину - мастеру Юго-Западного сетевого района БТСК, Виктору Шейбаку - слесарю по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда Центрального сетевого района БТСК, Владимиру Шимко - начальнику юридического отдела Алтайского филиала СГК.

Нагрудный знак отличия «Сибирская генерирующая компания. Ветеран энергетики» был вручен Сергею Гребенщикову - мастеру по ремонту электрического цеха Барнаульской ТЭЦ-3.

Нагрудным знаком отличия «Сибирская генерирующая компания «За заслуги в энергетике» разной степени были отмечены Татьяна Калашникова - начальник экономического отдела БТСК, Евгений Курников - инженер-электроник 1 категории цеха тепловой автоматики и измерений Барнаульской ТЭЦ-2, Сергей Черных - заместитель главного инженера по эксплуатации Барнаульской ТЭЦ-2. Также энергетики получили почетные грамоты и благодарности губернатора и правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, регионального министерства промышленности и энергетики, города Барнаула.