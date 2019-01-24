Александр Романенко рассказал об основных итогах проектов «ЕР» 2018 года и планах на 2019

Новости 18.01.2019 23:20 111

Сегодня, 18 января, в Алтайском региональном отделении «Единой России» состоялось обсуждение реализации партийных проектов. Секретарь реготделения Александр Романенко рассказал об основных итогах 2018 года и о планах на 2019 год.

«Основной итог 2018 года – мы закончили все объекты, но по отдельным территориям есть вопросы. И их мы сегодня обсудим. Конечно, наша главная задача – эффективное использование финансов», - пояснил Александр Романенко.

Также он добавил, что в Алтайском крае значительно увеличены средства по двум объемным проектам. Первый из них - «Безопасные дороги», который приобрел статус национального. Так, в регионе созданы две агломерации: барнаульская и бийская. По рубцовской агломерации документ не до конца готов. Второй проект – «Городская среда».

«Финансирование проекта вырастет на 200 млн рублей. В прошлом году 13 муниципальных образований участвовало в данной программе. На сегодняшний день по данным профильного министерства, число муниципалитетов увеличится до 30, и в марте уже необходимо провести рейтинговое голосование на территориях по выбору объектов, которые необходимо благоустроить. Поэтому нам предстоит напряженная работа», - отметил секретарь реготделения.

Партия продолжает работать и в рамках проекта «Детский спорт», направленного на ремонт и оснащения спортивных залов. В прошлом году были отремонтированы спортзалы в восьми муниципалитетах края, стоимость работ составила от двух до шести млн рублей. В планах на 2019 год – ремонт школьных спортивных залов в девяти районах. На эти цели направят более 44 млн рублей.

Почти такая же сумма будет выделена на ремонт домов культуры и театров в регионе в рамках другого партийного проекта – «Культура малой Родины».

«Еще одно направление работы – ремонт и переоборудование наших муниципальных домов культуры и театров. В девяти районах осуществится ремонт ДК, восемь домов получат дополнительные финансовые средства на техническое оснащение своей аппаратуры. В целом, это 53,9 млн рублей», - сообщил Романенко.

Стоит отметить, что 17 января в Москве, на заседании президиума генсовета партии секретарь генсовета Андрей Турчак заявил о том, что «Единая Россия» запускает всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов. По словам Романенко, в 2019 году Алтайский край из 67 федеральных программ, реализуемых в стране в рамках нацпроектов, примет участие в 52. И партия «Единая Россия» в регионе берет на себя контроль за их реализацией.

«В 2019 году регион вступает в реализацию национальных проектов. В конце января в рамках рабочей группы по реализации мы проведем мониторинг имеющейся в регионе нормативно-правовой базы и, при необходимости, приведем ее в соответствие с федеральным законодательством. А уже в марте на заседании АКЗС будет инициировано предложение о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, которую необходимо совершенствовать в связи с реализацией национальных проектов и программой «Энергия развития», с которой шел на выборы губернатор Алтайского края Виктор Томенко», - рассказал Александр Романенко.

Он также сообщил, что на реализацию проектов предполагается выделение большого объема финансовых средств, которые будут направлены на решение многих значимых для региона вопросов, таких как обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот, развитие сельских территорий и другие.