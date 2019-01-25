Министр спорта Алтайского края появился в Instagram

Новости 26.12.2018 1:45 49

Алтайский министр спорта Алексей Перфильев завел аккаунт в Instagram. На момент публикации на министра подписался 271 человек, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Пока Алексей Перфильев опубликовал восемь постов, в одном из них он поздравляет с днем рождения свою племянницу, которая погибла 15 октября в страшном ДТП на Ленина.

Напомним, в популярной соцсети Instagram в начале недели появился официальный аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 17 декабря он опубликовал два первых поста о том, как он съездил на выходных в Тягун на открытие горнолыжного сезона.

Примеру губернатора уже последовал глава Славгорода Сергей Горбунов. Он завел аккаунт в Instagram буквально через три дня после того, как в соцсети зарегистрировался глава региона.