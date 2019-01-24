Более 1700 жителей Алтайского края вызвались стать «Лидерами России»

Новости 26.12.2018 1:04 65

1726 жителей Алтайского края стали участниками Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов. Проект реализует АНО «Россия - страна возможностей». Информация размещена на офсайте конкурса.

В настоящее время участники от Алтайского края проходят дистанционный этап отбора. Персональный состав следующего «раунда» будет определен после завершения всех заочных мероприятий. Прошедшие первую стадию отбора получат приглашение на региональные очные полуфиналы конкурса, сообщает интернет-портал регионального правительства.

Для участников полуфинала конкурса «Лидеры России» от Алтайского края и победителей полуфинала предусмотрено включение в краевой резерв управленческих кадров на льготных условиях - без предоставления рекомендации органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

По итогам прошлогоднего всероссийского конкурса «Лидеры России» 32 жителя Алтайского края, ставшие полуфиналистами и победителями полуфинала, представили заявления для участия в формировании регионального резерва управленческих кадров.