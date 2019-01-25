Все, кроме Томска: областные депутаты отменили всенародные выборы в муниципалитетах

Новости 26.12.2018 2:11 53

Депутаты Законодательной думы Томской области одобрили поправки в региональный закон об отмене прямых выборов глав районов и городов. Самого Томска эти изменения не касаются – жители будут выбирать мэра на голосовании.

«За» поправки проголосовали 29 депутатов, 9 - против. Депутат Игорь Чернышев предложил оставить прямые выборы и в городе Стрежевой, но коллеги его не поддержали.

«Не надо играть в прятки с населением. Если опасаетесь, что не успеем принять до выборов в сентябре, то давайте примем его в феврале, но чтобы законопроект прошел все необходимые процедуры. Почему Томску оставили право голосовать? Я понимаю, что это сделано для того, чтобы здесь не было пикетов», - цитирует Чернышева «Интерфакс».

С инициативой отмены прямых выборов выступил Совет муниципальных образований Томской области. Председатель совета Григорий Шамин, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что публичного обсуждения с избирателями не было, но президиум ассоциации имеет право вносить законопроекты в думу, поэтому все процедуры подготовки законопроекта были соблюдены.

Администрация Томской области поддержала принятие законопроекта.

Председатель думского комитета по законодательству, госустройству и безопасности Виталий Оглезнев пояснил, что закон призван сократить расходы на выборы, организовать контроль за финансовыми ресурсами, а также закон также поможет более четкому отбору кандидатов.

Добавим, что в Барнауле прямые выборы мэра отменили в 2010 году.