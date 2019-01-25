Ученые рассмотрят вопрос об особом статусе алтайских ленточных боров

Новости 26.12.2018 14:17 62

Сегодня, 26 декабря, в Рослесхозе пройдет заседание научно-технического совета, который рассмотрит вопрос о присвоении особого статуса уникальным алтайским ленточным борам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природы Алтайского края.

Ученые представят на рассмотрение отчет рабочей группы по анализу возрастов рубок лесных насаждений и оценке эффективности использования лесов Алтайского края. Предложения от краевого минприроды будет представлять врио замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных.

Региональное ведомство поддерживает позицию министра природы РФ Дмитрия Кобылкина, который предложил установить для ленточных боров края «особые правила игры». По словам министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина, сначала нужно детально изучить многие природные факторы, например типологические условия произрастания ленточных боров края.

«Только после этого следует приступать к определению новых правил хозяйствования и особого режима лесопользования», – считает Попрядухин.

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На совещании с докладами выступит директор «Рослесинфорга», кандидат экономических наук Игорь Мураев, главный научный сотрудник «СевНИИЛХ», доктор сельскохозяйственных наук Сергей Третьяков и и.о. заместителя директора по научной и инновационной работе ВНИИЛМ, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Сидоренков.

Напомним, ранее Владимир Попрядухин говорил, что изменения, вносимые в действующие нормативно-правовые акты в части выделения отдельного лесорастительного района сыграют неоценимую пользу в части охраны, защиты и воспроизводства ленточных боров Алтайского края.