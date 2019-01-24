Власти Барнаула объяснили, почему не меняют место для главной елки

Новости 26.12.2018 14:51 39

Председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков рассказал, почему многолетнюю идею переноса главной городской елки с площади Сахарова в другое место постоянно откладывают.

По словам Паршкова, самое подходящее место для переноса елки это пешеходная улица Мало-Тобольская, но для этого нужно проработать еще много вопросов, например, связанных с безопасностью.

«Мы должны сделать так, чтобы переход был комфортный, мы же работаем для горожан. Сегодня еще нужно много сделать, чтобы обеспечить и безопасность, и комфорт, и инфраструктуру для масштабных мероприятий. Наши фанансовые и трудовые затраты на благоустройство снежного городка должны сохраняться не две недели, а хотя бы до конца зимы. В этом плане, конечно, Мало-Тобольская более предпочтительная [площадка]», - сказал в интервью в программе «На первом плане. Барнаул» Валерий Паршков.

Он также сообщил, что все новогодние елки в городе откроются в один день – 29 декабря в 17:00, а в 18:00 прогремит праздничный салют.

Напомним, что перенести главную елку Барнаула пытаются регулярно. Так, глава города Сергей Дугин уже предлагал перенести елку с площади Сахарова на площадь Свободы, чтобы избежать пробок. Елку предлагали перенести и в парк «Изумрудный».