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Для Алтайской краевой детской больницы построят новый корпус

Новости
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Хирургический корпус намерены построить для Алтайской краевой клинической детской больницы на ул. Гущина, 179. Сейчас власти ищут разработчика проектной и рабочей документации. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госзакупок.

Строительство запланировано в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Рассчитан корпус будет на 165 коек. Операционное отделение будет состоять из семи операционных, отделение реанимации - на 12 коек.

Стоимость контракта на проектирования нового корпуса – 9,9 млн рублей. Средства предусмотрены в краевом бюджете.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая клиническая детская больница» (КГБУЗ «АККДБ») – многопрофильное лечебное учреждение Алтайского края, оказывающее специализированную медицинскую помощь детям в возрасте от 0 до 17 лет. Первых пациентов больница приняла в марте 1984 года.

Автор: Рита Перегудова

Фото: yandex.ru/maps

#строительство #здравоохранение