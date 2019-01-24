Для Алтайской краевой детской больницы построят новый корпус

Новости 26.12.2018 15:10 47

Хирургический корпус намерены построить для Алтайской краевой клинической детской больницы на ул. Гущина, 179. Сейчас власти ищут разработчика проектной и рабочей документации. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госзакупок.

Строительство запланировано в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Рассчитан корпус будет на 165 коек. Операционное отделение будет состоять из семи операционных, отделение реанимации - на 12 коек.

Стоимость контракта на проектирования нового корпуса – 9,9 млн рублей. Средства предусмотрены в краевом бюджете.