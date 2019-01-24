В Алтайском крае назначат дежурных, чтобы не допустить мусорного коллапса

Новости 26.12.2018 15:53 41

Минприроды Алтайского края запустило «горячую линию» по вопросам грядущей мусорной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Звонить можно как с вопросами, так и с сообщениями о нарушениях. Для этого на новогодние каникулы назначат дежурных.

Создали «горячую линию» в краевом ведомстве по поручению федерального министерства, чтобы не допустить сбоев, которые могут привести к мусорному коллапсу.

«В новогодние праздники нагрузка на данную отрасль, как известно, возрастает, поэтому министр попросил на местах «взять на особый контроль с персональной ответственностью» вопрос реализации реформы ТКО», - сообщают в минприроды края.

Прямая линия по фактам нарушения природоохранного законодательства: - бесплатный федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России); - региональный номер: (3852) 63-66-40 (по Алтайскому краю).

Напомним, с 1 января 2019 года весь Алтайский край должен будет перейти на новую систему обращения с отходами. Уже не в теории, а на практике должны будут заработать все семь регоператоров. Власти не исключают, что новый год регион встретит мусорным коллапсом.