ВТБ Лизинг финансирует поставку вагонов крупному производителю азотных удобрений

Новости 26.12.2018 16:20 43

ВТБ Лизинг заключил контракт на поставку одному из крупнейших производителей азотных удобрений в России – КАО «Азот» – 300 вагонов-хопперов повышенной грузоподъемности, предназначенных для перевозки минеральной продукции. Железнодорожная техника производится Научно-производственной корпорацией «Объединенная Вагонная Компания» («ОВК») на площадке Тихвинского вагоностроительного завода и поставляется по трехстороннему договору на условиях финансовой аренды.

Общая сумма сделки составила порядка 2 млрд рублей, включая расходы на лизинг. Отгрузка первых 100 вагонов-хопперов уже прошла. Поставка всей партии планируется до конца июля 2019 года.