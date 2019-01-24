На производстве в Кулундинском районе ребенок получил серьезную травму головы

Новости 26.12.2018 16:56 37

В Кулундинском районе несовершеннолетний ребёнок получил черепно-мозговую травму в результате нарушения правил безопасности при производстве работ. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Следствие установило, что руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий Кулундинского района поручил работнику предприятия транспортировать бетонные плиты к месту их складирования на тракторе марки «К-700» с использованием троса и цепи.

Перед началом работ тракторист взял с собой несовершеннолетнего сына, который хотел посмотреть, как работает отец. Ребенок находился в кабине трактора на пассажирском сиденье. В один из моментов цепь, стягивающая бетонную плиту, оборвалась. Фрагмент цепи отлетел в кабину трактора, разбил стекло и попал в голову подростка.

При производстве работ были грубо проигнорированы правила безопасности. На предприятии не осуществлялись систематические мероприятия по охране труда, работникам не проводили инструктажи.