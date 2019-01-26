СК проверит информацию об избиении женщин и ребенка депутатом в Республике Алтай

Новости 26.12.2018 17:33 81

Следователи в Республике Алтай проводят проверку по сообщению в СМИ о нанесении депутатом побоев двум женщинам и несовершеннолетнему подростку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие выдвинуло версию, что 22 декабря в вечернее время в кафе «Чемальское подворье» заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев в нетрезвом состоянии отказался оплачивать счет. В ответ на замечания официантки он ударил управляющую кафе и 59-летнюю певицу. Позже депутат нанес побои и 14-летнему мальчику, который вступился за свою бабушку.

Юрий Корнеев. Фото: vk.com/club57883054

В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, дать юридическую оценку действиям виновного лица.