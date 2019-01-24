Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 18-20 января

Новости 18.01.2019 23:55 99

Пятница – в этом слове всё прекрасно. «Политсибру» приготовил для своих читателей афишу на выходные дни в Барнауле. Вам осталось лишь выбрать подходящий вариант своего отдыха.

Кинотеатры

Стекло 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,7

Похититель с расстройством личности из фильма «Сплит» возвращается в очередном фильме режиссера Шьямалана. Он и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников - травмированную девочку-подростка и стареющего супергероя.

Астерикс и тайное зелье 6+

Рейтинг на Кинопоиске: -

Могучие галлы черпают свою силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но однажды почтенный друид ломает обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

Две королевы 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,3

Фильм расскажет о соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт. Как получилось, что во времена абсолютной власти мужчин, две женщины борются за престол Англии?

Встраивание видео

Интервью с Богом 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 5,9

Фильм расскажет о необычном интервью. Перспективный журналист Пол общается с человеком, который называет себя Богом.

Театры

Темные аллеи 18+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина

Когда: 19 января в 17:30

В основу спектакля «Темные аллеи» легли рассказы из сборника знаменитого писателя Ивана Бунина с одноименным названием: «Генрих», «Кавказ», «Месть», «Визитные карточки», «Дурочка», «100 рупий», «Красавица», «Пароход «Саратов», «Мадрид», «В Париже».

Война, беда, мечта и юность… 12+

Где: Молодежный театр Алтая им. В.С.Золотухина

Когда: 19 января в 17:00

Спектакль поставил молодой артист Алексей Бурдыко по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Это история о том, как встретились три подростка – девочка и двое мальчишек, оставшихся без родных и близких в условиях всеобщей трагедии – войны, блокады Ленинграда. Чувство одиночества, страх, переходящий в усталость от звенящей тишины, сменяемой взрывами и выстрелами, объединяет ребят, рождает чувство защищенности, а потом и влюбленности, которую они пронесут через всю жизнь.

Концерты

Cover Party 18+

Где: Harat’s Pub

Когда: 18 января в 21:00

На сцене Harat’s Pub группа «Нет времени» и Дмитрий Ерушов исполнят песни таких групп как: Звери, Мальбэк и Сюзанна, ЛСП, Сплин, Noize MC, Sia и др.

Группа «ZZ POP» 18+

Где: Hairy Lemon Pub

Когда: 19 января в 01:00

Cover Band «ZZ POP» — коллектив, состоящий из профессиональных музыкантов, которые порадуют вас самыми драйвовыми хитами. Абсолютно новое звучание.

«От Михаила Муромова до «Rammstein»… Да хоть одновременно. Да хоть на балалайке», - пишут про себя ребята.

Кстати... Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» снизил цены. До 28 февраля стоимость билета для всех составляет всего 100 рублей.

Крещение

19 января в Барнауле на Оби у Речного вокзала пройдут праздничные мероприятия в честь дня Крещения. Праздник начнется с шествия от Знаменского монастыря в направлении Речного вокзала в 11:00 и продолжится на реке Оби. Все желающие смогут окунуться в ледяную купель.

На Речном вокзале будет организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции, в праздничный день будут дежурить водолазы, спасатели. Для удобства барнаульцев установят раздевалки и бани, организуют торговлю чаем, кофе, свежей выпечкой.

Специалисты напоминают о запрете использования речной воды из купели для питья, употребления алкоголя до и после окунания.