Барнаульский архитектор создал проект реконструкции сквера с могилами в центре Новосибирска

Новости 21.01.2019 7:25 655

Творческая мастерская архитектора Александра Деринга «Классика» разработала проект реставрации сквера Героев революции в Новосибирске. Заказчиком работ выступил местный Горзеленхоз, пишет портал НГС.

Барнаульский проект уже одобрило Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Предполагается, что реставрация начнётся уже в 2019 году. «Работы будут проводиться поэтапно до 2022 года по мере поступления финансирования», — сообщили в мэрии Новосибирска.

«Это мой наказ, поэтому я, естественно, заинтересован, чтобы сквер привели в более-менее приличное состояние. Кроме того, следующий год — это будет год столетия освобождения города Новониколаевска от Колчака. В январе 1920 года там возникла братская могила расстрелянных. В первую очередь, это были солдаты Барабинского полка, их руководитель и первые руководители Советской власти <...>, которые были расстреляны при отступлении колчаковской армии», — рассказал депутат горсовета Ренат Сулейманов.

По его словам, в реконструкции нуждаются в том числе памятник — рука с факелом, который был в своё время символом Новосибирска. Кроме того, там нужно заменить или отремонтировать ограду сквера. На бюстах и могилах планируется обновить мрамор, который почернел.

Ещё один элемент, нуждающийся в реставрации, — панно, которое делал знаменитый монументалист Александр Чернобровцев. «Это, наверное, самая затратная будет часть и самая тонкая работа в реконструкции», — пояснил Сулейманов.