Барнаульцы хотят зарабатывать больше денег в 2019 году

Новости 26.12.2018 17:58 37

Портал по поиску работы Зарплата. ру спросил жителей Барнаула о планах на 2019 год. Барнаульцы рассказали, что хотят зарабатывать больше денег, поменять место работы и научиться чему-то новому.

Всего в опросе приняли участие 770 респондентов. Треть из них считают, что 2018 год был успешным в карьерном плане, а 42% ответили, что им нечем гордиться.

26% горожан рассказали, что планируют в будущем году научиться чему-то новому, 14% - отправиться в путешествие, 12% - заняться своим здоровьем, 9% - проводить больше времени с семьей и близкими, 7% - начать заниматься спортом. Говоря о карьере, 51% барнаульцев отметили, что хотят увеличить денежный доход, 18% планируют поменять сферу рабочей деятельности, 16% - посетить курсы повышения квалификации, а 15% - добиться повышения в должности.



По словам руководителя отдела брендинга PR портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, люди продолжают искать работу и перед Новым годом. Исследования показали, что каждый месяц новую работу ищут более 300 тыс. россиян. Показатель идет на спад в январе.