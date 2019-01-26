«Ростелеком» помог провести пижамную вечеринку для поклонников английского языка

Новости 26.12.2018 18:15 51

«Ростелеком» поддержал учебный центр «Умный клуб» и выступил соорганизатором предновогодних вечеринок для учеников языкового центра Академия английского языка, действующего на базе клуба.

Предновогодние встречи прошли в формате ярких пижамных вечеринок и позволили детям отдохнуть и повеселиться от души. Участниками двух мероприятий стали дошкольники 5-7 лет и учащиеся школ 2-6 классов. На праздник они пришли в пижамах, отчего чувствовали себя непринужденно и по-домашнему. Организаторы подготовили для них активные игры, конкурсы с призами, сладкий стол и настоящую дискотеку. Непременным атрибутом праздника в пижамах стал бой подушками.

«Ростелеком» угощал детей печеньем, шоколадом и сладким попкорном. На память о празднике и приближающемся Новом годе компания подарила дошкольникам фирменные рюкзаки, магниты-раскраски, пятнашки, фонарики и наушники. А школьники, кроме блокнотов и флэшек, получили в подарок от «Ростелекома» карту лояльности, с помощью которой можно совершать покупки у партнеров компании с хорошей скидкой.