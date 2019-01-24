Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе

Аналитика 26.12.2018 18:59 68

В Алтайском крае власти подводят итоги деятельности территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), делятся успехами и планами развития. В то же время Счетная палата РФ в эффективности программы поддержки моногородов сомневается.

Критика свыше

Еще осенью Счетная палата раскритиковала программу по поддержке моногородов («Комплексное развитие моногородов»): якобы значительная доля средств на создание новых предприятий не осваивается, а показатели в отчетах о ее реализации выше, чем в реальности.

«Политсибру» узнал в краевом министерстве экономического развития ход программы в регионе. Напомним, что стартовала она в 2016 году и, если вкратце, нацелена на остановку оттока населения из моногородов путем создание новых рабочих мест, развития бизнеса, инфраструктуры и т.д.

В Счетной палате говорят, например, что при недостаточном освоении средств цель программы (создать в моногородах 230 тысяч новых рабочих мест к концу 2018 года) достигнута раньше срока. На бумаге 253,4 тысяч рабочих мест было создано уже в 2017 году. Таким образом, по мнению экспертов, объективность и достоверность достигнутых показателей вызывает сомнение.

В Алтайском крае набрали скорость

В крае есть пять населенных пунктов, которые относятся к монопрофильным муниципальным образованиям согласно распоряжению правительства РФ, утвержденному в 2014 году. Это города Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое и поселок Степное Озеро.

В апреле 2017 года были разработаны и утверждены паспорта программ развития каждого моногорода региона, а в январе 2018 года утверждена программа «Комплексное развитие моногородов Алтайского края».

Как объяснили в краевом минэкономразвития, основной целью программы является создание к концу 2020 года более 9 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и привлечение более 9,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал, а также снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий.

Судя по данным министерства, программа реализуется быстрыми темпами. Целевой показатель создания рабочих мест, установленный до 2018 года, превышен почти в четыре раза, рассказал «Политсибру» заместитель министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. За 2016-2018 годы создано 9,6 тысячи рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий (включая временные рабочие места). И даже по итогам 2017 года Новоалтайск и Заринск вошли в число лучших пяти российских моногородов, добившихся успеха в достижении указанного показателя.

С начала действия программы в экономику моногородов привлекли более 7,9 млрд рублей инвестиций (планировалось около 6,2 млрд рублей).

Население остается

Одним из наиболее важных вопросов не только для моногородов, но и всего региона в целом – динамика оттока населения. Люди уезжают из региона много и стабильно. Но, судя по итогам января-июня 2018 года в моногородах Алтайского края дела обстоят по-другому. Там наблюдается положительная миграционная динамика.

Коэффициент миграционного прироста на 10 тысяч чел. населения составил от 30,7 в Заринске до 304,9 в Алейске. В Степном Озере в первом полугодии этого года отмечено снижение оттока населения по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 5,1%, рассказывают в краевом минэкономразвития.

Для привлечения работников пользуются государственной программой Алтайского края по содействию добровольному переселению в регион соотечественников, живущих за рубежом. Интересно, что с начала 2018 года в Алейск, Заринск, Новоалтайск переехали 123 соотечественника (55 участников программы и 68 членов их семей). Их трудоустроили в организации промышленного производства, железнодорожного транспорта, в том числе на градообразующие предприятия, а также в сферы торговли, пищевого производства, образования и здравоохранения.

Уровень безработицы в алтайских моногородах стабильный, отмечают в министерстве, а в Яровом он упал (с 2% на 1 октября 2017 года до 1,7% 1 октября 2018 года.

Алтайские чиновники не сомневаются

Так эффективно ли развитие моногородов края? Очевидно, да, считают чиновники.

«Эффективность программы очевидна и измеряется ее показателями (объем привлеченных инвестиций в основной капитал, количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия). Значимым результатом реализации программы стало принятое в марте 2018 года правительством Российской Федерации решение о создании в границах моногородов Новоалтайска и Заринска территорий опережающего социально-экономического развития», - отметил Нагорнов.

Бизнес идет в ТОСЭР

Как ответил «Политсибру» министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев, в июне-ноябре текущего года в реестр резидентов ТОСЭР моногородов региона включены ООО «Покровская сыроварня» (Новоалтайск), ООО «Русская кожа Алтай» (Заринск), ООО «СФК» (Заринск), ООО «ТРАМОНИ» (Новоалтайск). Стоимость проектов указанных компаний составляет порядка 2,3 млрд рублей, резидентами запланировано создание более 300 рабочих мест.

Кроме того, 21 декабря одобрены заявки еще двух предприятий: ООО «АлтайПродукт» и ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ».

По состоянию на 1 октября, резидентами ТОСЭР направлено в проекты более 240 млн рублей и создано 144 рабочих места (после получение статуса резидента). При этом целевой показатель по итогам года по объему инвестиций составляет 431,7 млн рублей, по новым рабочим местам – 232 единицы.

«В рамках совместной работы резиденты зарекомендовали себя ответственными партнерами и в полном объеме выполняют обязательства, предусмотренные соглашениями об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР», - подчеркнул министр.

Также он отметил, что ТОСЭР в регионе функционируют чуть больше 9 месяцев и на сегодня в активе шесть заключенных соглашений о реализации инвестпроектов.

Работать с тем, что есть

О заявках на создание новых ТОСЭР власти пока не думают, больше сосредоточившись на развитии существующих. Дитятев пояснил, что для того, чтобы создать особую территорию, нужно же иметь готовых потенциальных инвесторов, свободную землю и другие ресурсы.